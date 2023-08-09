Профильная смена «Время первых» проходит в лагере «Стремительный» в Псковской области

09:58, 09 августа 2023, ПАИ

Профильная смена «Время первых» проходит в детском оздоровительном лагере «Стремительный» с 5 по 22 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

Всего в профильную смену отправились 150 активистов, среди которых – представители всех 26 муниципалитетов Псковской области, активисты движения, члены Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области, а также участники волонтёрских объединений, школьных органов самоуправления, финалисты и участники всероссийских конкурсов.

«В смене принимают участие потрясающие ребята – многих из них уже стали волонтёрами, помогают проводить массовые мероприятия, входят в самые разные молодёжные организации, а кто-то только начинает свой путь как активист. В ходе смены ребята полностью погрузятся в деятельность движения, познакомятся с ключевыми проектами, и мы надеемся, что по возвращении участники станут инициаторами открытия первичных отделений на базе своих школ», – поделилась председатель совета регионального отделения «Движения первых» Екатерина Родина.

В «Движении первых» сообщили, что цели профильной смены – это вовлечение молодёжи в образовательный процесс, посвящение в структуры и возможности участия подростков в общественной деятельности на базе своих школ и муниципалитетов, развитие мягких навыков, профориентация, патриотическое воспитание и приобщение к здоровому образу жизни.