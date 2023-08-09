Преимущества покупки недвижимости на Пхукете с целью инвестиций

16:13, 09 августа 2023, ПАИ

Таиланд – это популярный курорт среди россиян. Многие жители России предпочитают проводить отпуска на Пхукете, Паттайе, Самуи. Туристические операторы предлагают отправление из разных российских городов – Псков, Москва, Санкт-Петербург. Повышенное внимание к этому курортному острову обусловлено оптимальным климатом, хорошими пляжами, доступными ценами на жильё и продукты питания. Но Таиланд, в частности Пхукет, привлекает внимание не только туристов, но и российских инвесторов. Многие не только предпочитают здесь проводить отпуска, но и приобретать в собственность недвижимость. На местном рынке представлен большой выбор объектов для покупки. В этом вы можете убедиться сами, изучив готовую базу недвижимости здесь: https://flatnhome.com/ru/sale/houses-villas.

Почему же многие россияне, желающие выгодно инвестировать средства, выбирают для покупки квартир и вилл Пхукет? На это есть несколько причин:

регулярное повышение цен на недвижимость на 10-15 % в год;

спрос на аренду на протяжении календарного года;

благоприятный микроклимат;

прозрачность сделки при покупке;

гибкая ценовая политика.

Рынок недвижимости на Пхукете считается относительно «молодым». Страна стремительно развивается, поэтому отмечается постоянный приток инвестиций из-за рубежа. Это говорит о том, что стоимость квартир и вилл будет только расти. Так как это остров, то количество земли ограничено. Более 40 % от общей площади отведено под заповедники и парки. Пока ведётся застройка острова, рынок предлагает разноплановые варианты. Если сравнивать с европейскими странами, то здесь цены ниже. Сейчас подходящее время приобрести здесь виллу или квартиру, если вы рассматриваете вариант выгодных инвестиций в зарубежную недвижимость. Уже через несколько лет цены будут на порядок выше, чем сегодня.

Возрастная категория 18+

Реклама. ООО «Бизнес продвижение».

ИНН 602 7201604.