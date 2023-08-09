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Преимущества покупки недвижимости на Пхукете с целью инвестиций

Таиланд – это популярный курорт среди россиян. Многие жители России предпочитают проводить отпуска на Пхукете, Паттайе, Самуи. Туристические операторы предлагают отправление из разных российских городов – Псков, Москва, Санкт-Петербург. Повышенное внимание к этому курортному острову обусловлено оптимальным климатом, хорошими пляжами, доступными ценами на жильё и продукты питания. Но Таиланд, в частности Пхукет, привлекает внимание не только туристов, но и российских инвесторов. Многие не только предпочитают здесь проводить отпуска, но и приобретать в собственность недвижимость. На местном рынке представлен большой выбор объектов для покупки. В этом вы можете убедиться сами, изучив готовую базу недвижимости здесь: https://flatnhome.com/ru/sale/houses-villas.

Фото предоставило ООО «Бизнес продвижение»

Почему же многие россияне, желающие выгодно инвестировать средства, выбирают для покупки квартир и вилл Пхукет? На это есть несколько причин:

  • регулярное повышение цен на недвижимость на 10-15 % в год;
  • спрос на аренду на протяжении календарного года;
  • благоприятный микроклимат;
  • прозрачность сделки при покупке;
  • гибкая ценовая политика.

Рынок недвижимости на Пхукете считается относительно «молодым». Страна стремительно развивается, поэтому отмечается постоянный приток инвестиций из-за рубежа. Это говорит о том, что стоимость квартир и вилл будет только расти. Так как это остров, то количество земли ограничено. Более 40 % от общей площади отведено под заповедники и парки. Пока ведётся застройка острова, рынок предлагает разноплановые варианты. Если сравнивать с европейскими странами, то здесь цены ниже. Сейчас подходящее время приобрести здесь виллу или квартиру, если вы рассматриваете вариант выгодных инвестиций в зарубежную недвижимость. Уже через несколько лет цены будут на порядок выше, чем сегодня.

Возрастная категория 18+

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ИНН 602 7201604.

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Преимущества покупки недвижимости на Пхукете с целью инвестиций

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