Более 14 млн рублей выиграла псковская молодёжь в грантовых конкурсах за полгода

15:58, 10 августа 2023, ПАИ

Более 14 миллионов рублей выиграли молодые псковичи в грантовых конкурсах за первое полугодие 2023 года. Об этом заявила врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В этом году уже порядка 50 человек приняли участие в межрегиональных форумах. Ребята там проводят не только образовательную программу, но и участвуют в грантовых конкурсах. В рамках всероссийских форумов они уже привлекли порядка 1 млн рублей. Всего же за первое полугодие 2023 году наша молодёжь при участии в грантовых конкурсах уже привлекла более 14 млн рублей из федерального бюджета. Это уже превышает итоговую сумму за прошлый год», – отметила она.

Гостья медиацентра также добавила, что в настоящий момент 32 человека заявились от Псковской области на конкурс микрогрантов. Максимальный размер субсидий, которые может получить победитель, не превышает 100 тысяч рублей.