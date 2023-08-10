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Происшествия

Очередной случай издевательства над животными зафиксирован в Псковской области

Неизвестный прострелил позвоночник коту в деревне Писковичи Псковского района. Об этом сообщила псковичка на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Анна Кислова

«Он жил с рождения на улице, ему два года. А сегодня стало ясно, что у него пуля прошла через позвоночник», – написала зоозащитница. Ранее кота обнаружили во дворе с обездвиженной нижней частью.

В ветеринарной клинике коту обработали пулевое ранение, а также провели рентген. «Вытаскивать пулю смысла нет, кот остаётся инвалидом, это однозначно. Но есть возможность отправить его в реабилитационный центр и дать ему шанс восстановления», – рассказала Анна Кислова в беседе с корреспондентом ПАИ. Кота Митю планируется отправить в клинику в Санкт-Петербурге.

«Спасибо большое Маргарите Егоровой, Татьяне Григорьевой, женщине, что готова была его придержать, которая с детства его опекала», – выразила благодарность псковичка, а также поблагодарила врача ветеринарной клиники Елену Якунькину.

Реквизиты для финансовой помощи опубликованы на странице Анны Кисловой в социальной сети «ВКонтакте».

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