Насельник Псково-Печерского монастыря станет гостем программы «Минкульт»

12:55, 10 августа 2023, ПАИ

Насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Анастасий (Байков) станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 августа, в 14:00.

Темы для обсуждения:

Диалог тет-а-тет: сколько часов нужно, чтобы найти ответы хотя бы на часть своих вопросов в беседе с батюшкой?

От хора до флористики: какие молодежные проекты реализует Псковская епархия?

Донат для церкви: можно ли поставить виртуально свечку в храме?

Портрет прихожанина: как выглядит среднестатистический православный или неправославный человек?

Христианский код: о чём на самом деле «Ревизор» Н. В. Гоголя?

Дойти до сути: зачем нужно знать основы православия?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».