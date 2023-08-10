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Насельник Псково-Печерского монастыря станет гостем программы «Минкульт»

Насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Анастасий (Байков) станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 августа, в 14:00. 

Темы для обсуждения:

  • Диалог тет-а-тет: сколько часов нужно, чтобы найти ответы хотя бы на часть своих вопросов в беседе с батюшкой?
  • От хора до флористики: какие молодежные проекты реализует Псковская епархия?
  • Донат для церкви: можно ли поставить виртуально свечку в храме?
  • Портрет прихожанина: как выглядит среднестатистический православный или неправославный человек?
  • Христианский код: о чём на самом деле «Ревизор» Н. В. Гоголя?
  • Дойти до сути: зачем нужно знать основы православия?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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