Фестиваль сигнальных вышек и конференция Роскосмоса: урбанисты ищут пути развития Пыталово

14:02, 10 августа 2023, ПАИ

Итоги городского исследования в Пыталово представил местным жителям урбанист, автор курса лекций для комплекса Сколково Святослав Мурунов. Он стал экспертом проекта «Твой регион – твои возможности 2.0», который в Псковской области реализует центр социального проектирования «Команда-2018». Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Участники проекта провели анкетирование среди местного населения 20 муниципалитетов. В результате жители сами формулировали сильные и слабые стороны своих населённых пунктов, определяли реальных лидеров общественного мнения в районах и стратегию развития своих территорий.

Так, в Пыталово большинство горожан ценят чистоту родного города, а самым популярным общественником здесь считается местный поисковик. Эксперты проекта проехали по самым известным местам Пыталово и представили свои варианты развития города – горы, когда-то служившие местом для сигнальных костров, в настоящее время могут привлекать туристов. Также, по мнению авторов проекта, в Пыталово, к примеру, мог бы пройти единственный в России фестиваль сигнальных вышек, а уникальный для псковского региона музей космонавтики, который находится на территории школы для слабослышащих детей, вполне может стать местом притяжения для экспертов со всей России.

Отметим, проект «Твой регион – твои возможности 2.0» реализуется ПРОО «Команда-2018» при поддержке Фонда президентских грантов.