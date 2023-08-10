Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года

15:54, 10 августа 2023, ПАИ

Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года, рассказал ПАИ глава города Борис Елкин.

«На данный момент на объекте есть отставание. Необходимо усилиться по отделочным работам. Мы видим, что основное здание уже построено, во многих местах закончена черновая отделка, смонтированы вентиляция и электропроводка. Но надо понимать, что отделочные работы занимают большое количество времени», – отметил он.

Борис Елкин добавил, что работа над внутренней отделкой школы начнётся после того, как будут закончены фасады школы, а также завершено строительство крыши.

«Подрядчик обязуется до конца августа доделать кровлю полностью. И соответственно, можно приступать к внутренним отделочным работам. Важно, что летний сезон уже заканчивается, необходимо подключать отопление, чтобы в школе уже свой микроклимат создавался», – подчеркнул он.

Кроме того, к началу отопительного сезона подрядчик должен завершить работы над входной группой, так как для запуска отопления необходимо полностью закрыть контуры здания.

Контракт на строительство школы заключён до следующего года, однако, согласно заявлению Бориса Елкина, строительство планируется завершить уже в этом году.

Напомним, что ранее глава города проконтролировал ход строительства новой школы.