Псковичам объяснили, о чём на самом деле комедия «Ревизор»

12:59, 11 августа 2023, ПАИ

О чём на самом деле комедия «Ревизор» Николая Гоголя, рассказал насельник Свято-Успенского Пскове-Печерского монастыря, иеромонах Анастасий (Байков) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Гоголь «Ревизора» показал, Николай I посмеялся: всем досталось, а мне больше всех. Он в этом увидел только сатиру на чиновников. Гоголь так расстроился: никто ничего не понял. В «Ревизоре» же город – это образ души. А чиновники – это пороки людей, с которыми надо бороться. Хлестаков – это мнимая совесть. <…> А потом приходит настоящий ревизор и немая сцена. Все замерли. Кто этот ревизор? Это когда ты уже перед Богом предстанешь. Время твоей жизни земной уже закончилось. Ты уже не можешь ничего исправить», – объяснил батюшка.

Иеромонах Анастасий отметил, что важно знать православие для того, чтобы понимать литературные произведения, художественные картины, кино.

«Для того, чтобы понимать произведения нашей культуры, наши литературные произведения, произведения наших классиков, картины художественные, кино, есть же очень много произведений, которые преисполнены вот этих евангельский, библейских сюжетов. И ты не поймёшь не мировоззрения автора, ни Пушкина, ни Гоголя, ни Достоевского вообще, если ты ничего не знаешь про православие», – сказал он.

Иеромонах Анастасий объяснил это тем, что авторы – православные люди с христианскими ценностями, и они через свои произведения пытались преображать души людей.