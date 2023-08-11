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Иеромонах Анастасий назвал молодёжные проекты, которые реализует Псковская епархия

Молодёжные проекты, которые реализует Псковская епархия, перечислил насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Анастасий (Байков) в эфире программы «Минкульт» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Одним из ярких и крупных проектов иеромонах Анастасий назвал взаимодействие с Псковским государственным университетом.

«У нас есть Псково-Печерская семинария, там учится порядка 40 человек, сейчас на курсы зачислили где-то 23 – это наши помощники. Мы захотели ребят, студентов ПсковГУ провести через Псково-Печерский монастырь через экскурсии и научили это делать семинаристов – за полгода порядка двух тысяч студентов прошло через экскурсии по Псково-Печерскому монастырю. Только сопровождали их на экскурсии не взрослые батюшки, которые выглядят более пугающими, а такие же, как они, студенты», – рассказал батюшка.

Он отметил, что общение на равных гораздо легче воспринималось ребятами и многие открыли для себя что-то новое, посмотрели на верующих людей.

Иеромонах Анастасий уточнил, что после этих экскурсий появился новый молодёжный клуб: он находится на улице Советской, 21. Ребята собираются в 327-м кабинете каждый вторник и общаются, смотрят фильмы, делятся жизненными историями, многое обсуждают.

«Очень тёплое, приятное общение с интересными ребятами. У каждого своя биография: кто-то историк, кто-то фотомодель и фехтовальщик, кто-то в Китае долгое время жил, кто-то вообще переехал из Дублина», – подчеркнул иеромонах.

Он также рассказал, что в Печорах появился детский эстрадный хор Lucky Like. Анна и Павел Самсоновы – педагоги этого коллектива. «Они уже выступали в Московском Кремле, ездили 1 июня на детский праздник, выступали в «Битве хоров», и у них уже серьёзный уровень», – заметил батюшка.

Он также добавил, что есть медиапроект, в рамках которого сделана серия роликов, где молодые ребята дают интервью и рассказывают о своём духовном пути.

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