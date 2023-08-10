Можно ли ставить виртуальную свечку в храме, объяснил иеромонах из Печор

18:16, 10 августа 2023, ПАИ

Можно ли поставить виртуальную свечку в храме, объяснил насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Анастасий (Байков) в эфире программы «Минкульт» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Я не отслеживаю виртуальные свечки. Но, например, если зайти на сайт Псково-Печерского монастыря, то там есть раздел «Заказать поминовение» – как раз там можно подать записочку о здравии или об упокоении. В принципе, это то же самое, если бы человек пришёл в монастырь, написал записку и отдал женщине. Сейчас это нормально, просто форма коммуникации меняется, а технологии позволяют делать вещи более удобно. По сути, это ты задонатил, чтобы за тебя помолились», – объяснил иеромонах.

Но, в свою очередь, он также подчеркнул, что будет намного лучше, если человек придёт в монастырь или храм и лично пообщается с Богом. «А ещё лучше бы исповедоваться и причаститься», – заметил гость студии.