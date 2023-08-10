Гастроли театра «Пушкинская школа» пройдут в «Михайловском»

18:04, 10 августа 2023, ПАИ

Гастроли театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера пройдут в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 20 сентября до 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В проекте гастрольной афиши – десять постановок из постоянного репертуара «Пушкинской школы», две из них – премьерные: это «Свадьба Кречинского» по комедии А. В. Сухово-Кобылина и мелодрама А. Н. Островского «Без вины виноватые». Режиссёром-ассистентом этих постановок стал один из представителей старшего поколения «Пушкинской школы» Павел Сергиенко.

Сыграют петербургские артисты в «Михайловском» и пьесы. Организаторы гастролей отдают приоритет постановкам произведений из школьной программы русской литературе. Например, зрители увидят «Барышню-крестьянку» А. С. Пушкина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Ревизора» Н. В. Гоголя.

В музее особо отметили, что на выступления театра под управлением Владимира Рецептера традиционно приезжает множество иногородних зрителей, в том числе школьники практически из всех районов Псковской области.

С полной афишей предстоящих гастрольных показов «Пушкинской школы» в музее-заповеднике «Михайловское» можно ознакомиться на официальном сайте заповедника.