Студенты-иконописцы из Москвы побывали на практике в Псковском музее

18:21, 10 августа 2023, ПАИ

Студенты факультета иконописи и церковного искусства Московской духовной академии прибыли в Псковский музей-заповедник для изучения шедевров древнерусской иконописи из фондов музея. Об этом сообщила пресс-служба Псковского музея-заповедника.

В пространстве экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» главного здания музея будущие иконописцы тщательно исследуют, а затем копируют образы XIV–XVI веков.

«Обычно выбор икон у нас происходит дома. Я, например, первый раз в этом музее, до этого здесь не была и вживую ни одну икону не видела – только на фотографиях. Я выбрала Владимирскую икону Богоматери, потому что мне она сразу очень понравилась. К тому же сейчас я уже перехожу на четвёртый курс, и в работе нужно ставить для себя более сложные задачи – крупные лики, сложные композиции. Поэтому при выборе образа я в том числе ориентировалась и на это», – поделилась Анастасия Миронова, студентка третьего курса факультета иконописи и церковного искусства Московской духовной академии.

Визит студентов в Псков проходит в рамках учебной практики, которая будет продолжаться в течение месяца. За это время будущие иконописцы смогут подробно изучить особенности псковской школы иконописи и произведения великих мастеров древности, чтобы в дальнейшем применять полученные знания на практике.

По окончании практики студенты привезут свои иконы обратно в академию, где представят их в качестве зачётных работ. После этого образы отправятся в так называемый изофонд, или иконописную библиотеку академии, которая постоянно пополняется за счёт практических работ студентов старших курсов. Это делается для того, чтобы впоследствии младшие студенты с их помощью входили в мир иконописи и обучались азам этой тонкой и кропотливой работы.