Тала Нещадимова: Сегодня в Пскове выпало всего 5 мм осадков

21:47, 10 августа 2023, ПАИ

Пять миллиметров осадков выпало сегодня в Пскове. Об этом заявила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Ливневые дожди были интенсивные, но по факту потом оказывается, что на самом деле по количеству это немного. Пока у нас с дождями всё в порядке», – сказала метеоролог.

Специалист также уточнила, что дождевой рекорд сегодня не побит. «В ближайшее время мы не ожидаем, что будут экстраординарные дожди. Пока всё спокойно», – заключила Тала Нещадимова.