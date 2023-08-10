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Общество

Тала Нещадимова: Сегодня в Пскове выпало всего 5 мм осадков

Пять миллиметров осадков выпало сегодня в Пскове. Об этом заявила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото ПАИ

«Ливневые дожди были интенсивные, но по факту потом оказывается, что на самом деле по количеству это немного. Пока у нас с дождями всё в порядке», – сказала метеоролог.

Специалист также уточнила, что дождевой рекорд сегодня не побит. «В ближайшее время мы не ожидаем, что будут экстраординарные дожди. Пока всё спокойно», – заключила Тала Нещадимова.

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