До +24 градусов прогреется воздух сегодня в Пскове

09:13, 11 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 11 августа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Местами пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный ветер восточных направлений. Температура воздуха днём составит от +20 до +25 градусов, ночью – от +8 до +13 градусов.

В Пскове днём пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днём будет от +22 до +24 градусов, ночью – от +8 до +10 градусов.

В Великих Луках прогнозируются кратковременные дожди. Температура днём ожидается от +20 до +22 градусов, ночью – от +11 до +13 градусов.