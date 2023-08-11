Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Центр единоборств построили в Пскове

Центр единоборств для подготовки сильнейших спортсменов по смешанным единоборствам, боксу и воркауту построили в Пскове на улице Ротной, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Центр оборудован уголком с тренажёрами для физического развития, октагоном и рингом для спаррингов, воркаут-площадкой, десятью боксёрскими мешками и одной грушей на растяжках.

Также здесь расположены мужская и женская раздевалки, оборудованные душевыми кабинками, и небольшое кафе, где родители смогут проводить время в ожидании своих детей с тренировки.

Кроме того, сегодня, 11 августа, центр посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Пскова Борис Елкин и председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов.

Артур Акавов отметил, что на данном этапе существует ряд требований, которые необходимо пройти, чтобы центр начал функционировать. «Это заключение Роспотребнадзора. Мы уже подали заявление и ждём результатов. Конечно, технический паспорт и технический план ждём. Как только всё будет готово, зал может полностью запускаться и работать», – сказал он.

«Зал может принимать 50 спортсменов единовременно, – продолжил Артур Акавов. – В течение дня здесь смогут заниматься 7-8 групп под один вид спорта. Так что около 20 групп зал будет пропускать через себя ежедневно».

Уточним, что здание для спортивного центра ремонтировалось за счёт средств областного бюджета. Общий объём финансирования составил более 23 миллионов рублей. Помимо финансирования из областного бюджета, для оснащения зала были привлечены спонсорские средства, за счёт которых закупили спортивное оборудование на сумму более миллиона рублей.

Планируется, что занятия в новой спортивной школе начнутся с 15 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 августа 2023

Центр единоборств построили в Пскове

10 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Тренировка в Пскове с чемпионом мира по версии WBF

10 августа 2023

Участница шоу «Танцы на ТНТ» проведёт мастер-класс для псковичей

10 августа 2023

Всероссийский спортивный марафон «Сила России» завершился в Пскове

10 августа 2023

ФК «Луки-Энергия» сыграет в гостях с петербургским «Зенитом-2»

10 августа 2023

Подведены итоги зонального этапа соревнований «Кожаный мяч» в Пустошке

10 августа 2023

ЮФЛ для команд из Псковской области возобновится 12 августа

10 августа 2023

ФК «Псков» начал чемпионат СЗФО с поражения


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...