Центр единоборств построили в Пскове

12:35, 11 августа 2023, ПАИ

Центр единоборств для подготовки сильнейших спортсменов по смешанным единоборствам, боксу и воркауту построили в Пскове на улице Ротной, передаёт корреспондент ПАИ.

Центр оборудован уголком с тренажёрами для физического развития, октагоном и рингом для спаррингов, воркаут-площадкой, десятью боксёрскими мешками и одной грушей на растяжках.

Также здесь расположены мужская и женская раздевалки, оборудованные душевыми кабинками, и небольшое кафе, где родители смогут проводить время в ожидании своих детей с тренировки.

Кроме того, сегодня, 11 августа, центр посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Пскова Борис Елкин и председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов.

Артур Акавов отметил, что на данном этапе существует ряд требований, которые необходимо пройти, чтобы центр начал функционировать. «Это заключение Роспотребнадзора. Мы уже подали заявление и ждём результатов. Конечно, технический паспорт и технический план ждём. Как только всё будет готово, зал может полностью запускаться и работать», – сказал он.

«Зал может принимать 50 спортсменов единовременно, – продолжил Артур Акавов. – В течение дня здесь смогут заниматься 7-8 групп под один вид спорта. Так что около 20 групп зал будет пропускать через себя ежедневно».

Уточним, что здание для спортивного центра ремонтировалось за счёт средств областного бюджета. Общий объём финансирования составил более 23 миллионов рублей. Помимо финансирования из областного бюджета, для оснащения зала были привлечены спонсорские средства, за счёт которых закупили спортивное оборудование на сумму более миллиона рублей.

Планируется, что занятия в новой спортивной школе начнутся с 15 августа.