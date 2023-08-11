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О косметологии поговорят на «Серебряном дожде»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова.

Темы для обсуждения:

  • Не родись красивой! Каковы современные тенденции в косметологии?
  • Минус 10-15 лет! Можно ли с помощью косметологических процедур добиться значительного омолаживающего эффекта?
  • Поздно, матушка? В каком возрасте косметология уже не поможет?
  • Уколы красоты – за или против?
  • Есть ли значительная разница между люксовой косметикой и уходом массмаркет?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю во время эфира можно по телефону (8112) 672-883.

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