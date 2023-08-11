О косметологии поговорят на «Серебряном дожде»

13:39, 11 августа 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова.

Темы для обсуждения:

Не родись красивой! Каковы современные тенденции в косметологии?

Минус 10-15 лет! Можно ли с помощью косметологических процедур добиться значительного омолаживающего эффекта?

Поздно, матушка? В каком возрасте косметология уже не поможет?

Уколы красоты – за или против?

Есть ли значительная разница между люксовой косметикой и уходом массмаркет?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю во время эфира можно по телефону (8112) 672-883.