Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Банный сезон закроют в «Михайловском» 12 августа

Образовательно-рекреационную программу «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…» проведут последний раз этим летом в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» для жителей и гостей региона 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

По традиции проводить программу планируют в мемориальной усадьбе «Тригорское» – в бывшем имении Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных друзей ссыльного Пушкина, а конкретно в усадебной баньке, где много раз бывал и сам поэт, и его приятель, тоже стихотворец, Николай Языков.

Владимир Кранц. Банька в Тригорском (1979). Из фондов Пушкинского заповедника

За полтора часа гостям расскажут о «помывочной» истории, о традициях и легендах – от состава банных веников и рецептов травяных напитков до старинных рекомендаций, как лучше обращаться к банному духу, чтобы наверняка выведать у него всё про своё будущее.

Кроме того, участникам интерактива предложат опознать по аромату душистые и целебные травы, которые использовали для ароматного пара или заваривали как чай после парной, а также попробовать отвары из целебных или просто душистых растений, которые можно собрать в Святогорье. Гости «Тригорского» научатся мастерить несшивной мешочек-саше с пахучим разнотравьем.

Начнётся программа в 14:00. В музее просят учесть, что из-за весьма скромных размеров баньки в музее-усадьбе «Тригорское» на занятие смогут принять не более двадцати человек, поэтому о своём желании стать участником «банной» программы лучше сообщить заранее сотрудникам экскурсионной службы по номерам (8 811-46) 2-23-21, 2-26-09 в часы работы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 августа 2023

Торошинская школа Псковского района практически готова к приёму учеников

11 августа 2023

Псковский врач-косметолог: Кожу нужно баловать

11 августа 2023

Идеи комплексного развития Псковской области представили на форуме «Истоки»

11 августа 2023

В эфир вышел 125-й выпуск «Псковского телеграма»

11 августа 2023

Псковичей приглашают на литературную «Мафию» по детективу Агаты Кристи

11 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Субботник на Степановском лужке в Пскове

11 августа 2023

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева поздравила жителей Емилово с Днём деревни

11 августа 2023

Шопинг и деловые поездки: эксперты обсудили развитие авиарейса Псков – Минск


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...