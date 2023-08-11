Банный сезон закроют в «Михайловском» 12 августа

19:17, 11 августа 2023, ПАИ

Образовательно-рекреационную программу «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…» проведут последний раз этим летом в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» для жителей и гостей региона 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

По традиции проводить программу планируют в мемориальной усадьбе «Тригорское» – в бывшем имении Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных друзей ссыльного Пушкина, а конкретно в усадебной баньке, где много раз бывал и сам поэт, и его приятель, тоже стихотворец, Николай Языков.

За полтора часа гостям расскажут о «помывочной» истории, о традициях и легендах – от состава банных веников и рецептов травяных напитков до старинных рекомендаций, как лучше обращаться к банному духу, чтобы наверняка выведать у него всё про своё будущее.

Кроме того, участникам интерактива предложат опознать по аромату душистые и целебные травы, которые использовали для ароматного пара или заваривали как чай после парной, а также попробовать отвары из целебных или просто душистых растений, которые можно собрать в Святогорье. Гости «Тригорского» научатся мастерить несшивной мешочек-саше с пахучим разнотравьем.

Начнётся программа в 14:00. В музее просят учесть, что из-за весьма скромных размеров баньки в музее-усадьбе «Тригорское» на занятие смогут принять не более двадцати человек, поэтому о своём желании стать участником «банной» программы лучше сообщить заранее сотрудникам экскурсионной службы по номерам (8 811-46) 2-23-21, 2-26-09 в часы работы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».