Юные псковские футболисты обыграли петербургскую команду

23:35, 11 августа 2023, ПАИ

ФК «Псков» (спортсмены 2009 года рождения) выиграл у спортивной школы Красносельского района (Санкт-Петербург) «Дружба» со счётом 4:3 в рамках первенства Северо-Западного федерального округа, которое проходит в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 10 по 17 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Андрей Колышев.

Большую часть игры «Псков» был в роли догоняющего. При этом подопечные Андрея Колышева практически сразу отыгрывали преимущество, заработанное «Дружбой». Под самый конец основного времени псковичи повели впервые во всём матче, что позволило им заработать важные три очка, которые позволяют продолжить борьбу за выход в плей-офф.

«Чуть лучше играли, но всё равно было много ошибок и в атаке, и в обороне, – отметил главный тренер команды. – Довольно быстро сравнивали. Я считаю, что мы в целом были посильнее. Нам удавалось сравнивать и даже выйти вперёд».

В другом противостоянии этой группы команда СШ-5 Калининграда одержал победу над СШ «Ленинградец» и стала единоличным лидером группы. «Отчасти это стало сюрпризом, – рассказал Андрей Колышев. – «Ленинградец» почему-то сегодня выглядел безобразно. Тут можно по-разному судить. Кто-то, может быть, скажет, что у СШ-5 Калининграда хорошая команда. Возможно, так оно и есть. Но как по мне, «Ленинградец» сегодня был «тёплый». Даже не бежал. Свежести какой-то не хватало. Они могли и не проигрывать, если бы реализовали свои моменты. В детском футболе так и бывает».

Следующая игра, которая определит, пройдёт ли ФК «Псков» в стадию плей-офф, состоится 13 августа в 15:00.