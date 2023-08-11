Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Юные псковские футболисты обыграли петербургскую команду

ФК «Псков» (спортсмены 2009 года рождения) выиграл у спортивной школы Красносельского района (Санкт-Петербург) «Дружба» со счётом 4:3 в рамках первенства Северо-Западного федерального округа, которое проходит в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 10 по 17 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Андрей Колышев.

Фото: Андрей Лупанов

Большую часть игры «Псков» был в роли догоняющего. При этом подопечные Андрея Колышева практически сразу отыгрывали преимущество, заработанное «Дружбой». Под самый конец основного времени псковичи повели впервые во всём матче, что позволило им заработать важные три очка, которые позволяют продолжить борьбу за выход в плей-офф.

«Чуть лучше играли, но всё равно было много ошибок и в атаке, и в обороне, – отметил главный тренер команды. – Довольно быстро сравнивали. Я считаю, что мы в целом были посильнее. Нам удавалось сравнивать и даже выйти вперёд».

В другом противостоянии этой группы команда СШ-5 Калининграда одержал победу над СШ «Ленинградец» и стала единоличным лидером группы. «Отчасти это стало сюрпризом, – рассказал Андрей Колышев. – «Ленинградец» почему-то сегодня выглядел безобразно. Тут можно по-разному судить. Кто-то, может быть, скажет, что у СШ-5 Калининграда хорошая команда. Возможно, так оно и есть. Но как по мне, «Ленинградец» сегодня был «тёплый». Даже не бежал. Свежести какой-то не хватало. Они могли и не проигрывать, если бы реализовали свои моменты. В детском футболе так и бывает».

Следующая игра, которая определит, пройдёт ли ФК «Псков» в стадию плей-офф, состоится 13 августа в 15:00. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 августа 2023

Юные псковские футболисты обыграли петербургскую команду

11 августа 2023

Четыре золота выиграли псковички на чемпионате мира по воздушной гимнастике и пилонному спорту

11 августа 2023

Подведены итоги зонального этапа соревнований «Кожаный мяч» в Новосокольниках

11 августа 2023

Спарринги между бойцами из Псковской области и Санкт-Петербурга прошли в Пыталово

11 августа 2023

Около 150 пловцов встретят День физкультурника на соревнованиях SwimCup в Пскове

11 августа 2023

Акция «Зарядка со стражем правопорядка» состоялась в Новосокольниках

11 августа 2023

Восемь футболистов Псковской области вошли в символическую сборную первого круга ЮФЛ

11 августа 2023

Центр единоборств построили в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...