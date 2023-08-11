Молодые полицейские приняли присягу в Пскове

17:36, 11 августа 2023, ПАИ

Будущие полицейские приняли присягу в центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области сегодня, 11 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Будущие сотрудники полиции поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности. Новоиспеченных сотрудников к присяге привел врио начальника центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Харитонов.

От регионального УМВД выступил заместитель начальника полковник полиции Сергей Ащеулов. Он пожелал молодым людям добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи по поддержанию правопорядка и защите граждан от преступных посягательств, а также профессионального роста и верности служебному долгу.

От лица представителей старшего поколения с напутственным словом к полицейским обратился председатель Общественного совета при региональном УМВД Джемал Малышев. Он подчеркнул, что главное для молодого сотрудника – как можно быстрее перенять опыт коллег, которые, в свою очередь, всегда готовы прийти на помощь новым специалистам.

На торжественном мероприятии молодых сотрудников наградили почётными грамотами и благодарностями от руководства УМВД России по Псковской области за выполнение особо важных и сложных задач в служебной деятельности, а также за проявленную инициативу и примерность при несении службы.

Теперь полицейские приступят к работе в различных подразделениях органов внутренних дел региона.