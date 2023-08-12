Борис Елкин поздравил псковичей с Днём физкультурника
Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Днём физкультурника. Об этом глава города написал в своём телеграм-канале.
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«Тренеров, спортсменов, учителей физкультуры и всех, для кого спорт не просто увлечение или работа, а смысл жизни, поздравляю с Днём физкультурника!» – написал Борис Елкин.
Он также добавил, что спорт – это здоровье, сила и характер, а также пожелал всем быть «выше, сильнее, быстрее» и стремиться к новым победам.
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