Борис Елкин поздравил псковичей с Днём физкультурника

11:38, 12 августа 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Днём физкультурника. Об этом глава города написал в своём телеграм-канале.

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«Тренеров, спортсменов, учителей физкультуры и всех, для кого спорт не просто увлечение или работа, а смысл жизни, поздравляю с Днём физкультурника!» – написал Борис Елкин.

Он также добавил, что спорт – это здоровье, сила и характер, а также пожелал всем быть «выше, сильнее, быстрее» и стремиться к новым победам.