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Михаил Ведерников: Мы гордимся псковскими спортсменами

С профессиональным праздником учителей физкультуры, тренеров и всех, кто не представляет свою жизнь без занятий спортом, поздравил от имени правительства Псковской области глава региона Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Мы гордимся нашими спортсменами, которые представляют Псковскую область на всероссийских и международных соревнованиях. Мы благодарны тренерам и педагогам, которые прививают нам и нашим детям любовь к спорту и здоровому образу жизни, которые передают своё мастерство молодым спортсменам и вдохновляют их на победы», – написал глава региона. 

Михаил Ведерников от имени правительства региона пожелал всем жителям Псковской области приобщаться к спорту, заниматься физкультурой дома, в зале и на улице. Он также отметил, что развитию этого направления уделяется особое внимание, и качественная спортивная инфраструктура становится доступной каждому.

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