Михаил Ведерников: Мы гордимся псковскими спортсменами

19:31, 12 августа 2023, ПАИ

С профессиональным праздником учителей физкультуры, тренеров и всех, кто не представляет свою жизнь без занятий спортом, поздравил от имени правительства Псковской области глава региона Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Мы гордимся нашими спортсменами, которые представляют Псковскую область на всероссийских и международных соревнованиях. Мы благодарны тренерам и педагогам, которые прививают нам и нашим детям любовь к спорту и здоровому образу жизни, которые передают своё мастерство молодым спортсменам и вдохновляют их на победы», – написал глава региона.

Михаил Ведерников от имени правительства региона пожелал всем жителям Псковской области приобщаться к спорту, заниматься физкультурой дома, в зале и на улице. Он также отметил, что развитию этого направления уделяется особое внимание, и качественная спортивная инфраструктура становится доступной каждому.