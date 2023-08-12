Вера Кондратьева поздравила жителей деревни Гавры Пыталовского района с открытием новой площадки ГТО

22:56, 12 августа 2023, ПАИ

Малая площадка для сдачи нормативов ГТО открылась на территории Гавровской средней школы Пыталовского района сегодня, в День физкультурника. Об этом сообщила глава района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Площадка построена в рамках проекта «Спорт – норма жизни» и представляет собой готовые комплексы, оснащённые необходимым оборудованием и тренажёрами.

После открытия все желающие могли попробовать свои силы и сдать нормативы ГТО.

«Поздравляю жителей деревни Гавры с таким замечательным спортивным сооружением! Новых вам рекордов и побед!» – написала Вера Кондратьева.