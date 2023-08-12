Вера Кондратьева поздравила жителей деревни Гавры Пыталовского района с открытием новой площадки ГТО
Малая площадка для сдачи нормативов ГТО открылась на территории Гавровской средней школы Пыталовского района сегодня, в День физкультурника. Об этом сообщила глава района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.
Площадка построена в рамках проекта «Спорт – норма жизни» и представляет собой готовые комплексы, оснащённые необходимым оборудованием и тренажёрами.
После открытия все желающие могли попробовать свои силы и сдать нормативы ГТО.
«Поздравляю жителей деревни Гавры с таким замечательным спортивным сооружением! Новых вам рекордов и побед!» – написала Вера Кондратьева.
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12 августа 2023
Вера Кондратьева поздравила жителей деревни Гавры Пыталовского района с открытием новой площадки ГТО