Строительная отрасль всегда была одной из важнейших для развития страны – Михаил Ведерников

10:12, 13 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил от имени правительства региона работников и ветеранов строительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Во все времена строительная отрасль была одной из важнейших для развития регионов и нашей страны. Строители подарили нам прекрасные города и сёла, соединили дорогами самые отдалённые населённые пункты, возвели школы, больницы и предприятия. Вы достойно продолжаете дело своих предшественников. Накопленный опыт, привлечение новых технологий, материалов и инженерных решений помогают вам строить современные дома и объекты инфраструктуры», – подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что в Псковской области ведётся беспрецедентно большой объём работ в сфере строительства.

«В прошлом году были введены в эксплуатацию школы в Пскове и Великих Луках, сейчас возводятся ещё восемь: по одной – в Пыталовском и Печорском районах, по две – в Гдовском, Себежском районах и Пскове. Ежегодно в нашем регионе строится порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. Только за первое полугодие введено в эксплуатацию 926 зданий. Также в этом году будет приведено в порядок более 330 километров дорог и отремонтировано семь мостов», – сказал Михаил Ведерников.

«За каждым квадратным метром жилья, каждым километром отремонтированных дорог стоит колоссальный труд архитекторов, инженеров, геодезистов, крановщиков, монтажников, маляров, каменщиков, плотников и целого ряда других специалистов. Вы делаете комфортнее жизнь всех без исключения людей. Жители Псковской области и правительство региона благодарны вам за этот созидательный труд», – добавил он.

Губернатор Псковской области также выразил признательность ветеранам отрасли, чья преданность делу служит примером для молодых поколений строителей.

«Пусть всё, что создаётся вами, долгие годы радует вас и всех жителей Псковской области!» – заключил глава региона.