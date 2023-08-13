Розыгрыш «Кубка Анастасии» по мини-футболу среди женских команд проходит в Пустошке

11:39, 13 августа 2023, ПАИ

Розыгрыш Кубка Псковской области по мини-футболу среди женских команд памяти Анастасии Паршенковой «Кубок Анастасии» проходит в Пустошке сегодня, 13 августа. Соревнование проходит уже в седьмой раз. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

Участников состязания приветствовали на открытии заместитель главы администрации района Оксана Бугрякова и консультант комитета по образованию, культуре и спорту Сергей Прохоров.

В розыгрыше кубка участвуют семь команд: две из Великих Лук – «Экспресс» и команда Великолукской государственной академии физической культуры, «Атлантика» из Пустошки, бежаницкий «Штурм», «Россиянка» из Пскова, команды «Кунья» и «Невельчанка».