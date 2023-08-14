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Культура

Успенский собор в Пушкинских Горах готовят к реставрации 

Подготовка к реставрации Успенского собора  XVI века началась в Святогорском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области». 

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Специалисты отметили, что проект реставрации церкви Успения Богородицы завершён и прошёл государственную историко-культурную экспертизу.

«Монастырь пострадал во время Великой Отечественной войны. Оккупанты дважды пытались взорвать Успенский собор, заминировали здания монастыря и могилу А.С. Пушкина. При разминировании несколько бойцов-сапёров советской армии погибли», – отметили реставраторы.

В организации также рассказали, что в 1949 году в Святогорском монастыре были проведены восстановительные работы, а в 2021 году по заказу АНО «Возрождение» отреставрирован некрополь семьи А. С. Пушкина.

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