Чаще всего в псковскую школу бега Pro sport приходят заниматься спортсмены старше 35 лет

22:08, 14 августа 2023, ПАИ

Чаще всего в псковскую школу бега Pro sport приходят заниматься спортсмены старше 35 лет. Об этом рассказал тренер, комментатор, спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«К нам приходят чаще спортсмены старше 35 лет: в 40, 45, 50, 55. Сейчас настолько популярным становится любительский спорт, что люди, никогда не бегающие в школе, институте, начинаются заниматься триатлоном, бегом», – подчеркнул Александр Кузьмин.

Он отметил, что школе бега уже семь лет и сейчас в ней работает 13 тренеров.

«Мы создали проект школы бега, мы уникальные в России. У меня уже в очереди десять компаний, который хотят купить франшизу в разных городах России. Но, мне хочется отдельное внимание уделить моим фитнес-тренерам. Я построил именно фитнес-клуб, но который называется школа бега Pro sport, но сейчас у нас более 50 % наших спортсменов занимаются фитнес и стретчинг тренировками. Мы полноценный фитнес-клуб, но под названием школа бега Pro sport», – объяснил Александр Кузьмин.

Гость студии уточнил, что всех людей, которые занимаются в школе бега, называют не клиентами, а спортсменами.

Он объяснил, что в фитнес-клубе можно прийти побегать, сразу после этого, если нужно, провести силовые тренировки. Кроме того, в организации есть кабинет «PRO здоровье» для восстановления спортсменов.

Александр Кузьмин также добавил, что аналогичная школа бега появится в Пензе. Он уточнил, что франшиза будет стоить более 15 миллионов рублей. И команда из Пскова приедет в Пензу, чтобы создать всю индустрию.