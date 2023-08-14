Знаки на пяти объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО установят в Пскове

18:27, 14 августа 2023, ПАИ

В настоящее время в городе Пскове ведётся установка знаков туристской навигации в рамках реализации разработанной комитетом по туризму Псковской области концепции туристской навигации, направленной на повышение информированности туристов об объектах показа и туристской инфраструктуры. Об этом сообщил телеграм-канал «ЮНЕСКО Псков».

Помимо прочего, будут установлены знаки на пяти объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО: на церкви Георгия со Взвоза, на Преображенском соборе, входящем в ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, на церквях Василия на Горке, Богоявления со звонницей и Косьмы и Дамиана с Примостья.

Первые обновлённые информационные таблички уже можно найти на улицах Пскова. Указатели не только помогают найти дорогу к достопримечательностям, но и дают возможность получить краткую историческую справку. На каждую табличку нанесён QR-код, ведущий к соответствующему разделу сайта Центра туризма и творческих индустрий Пскова.