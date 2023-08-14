Выставка археологических находок полевого сезона откроется в Пскове

20:24, 14 августа 2023, ПАИ

На площадке ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области» откроется выставка находок текущего полевого сезона 2023 года, приуроченная к Дню археолога. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране ОКН Псковской области.

Для посещения выставки будут организованы сборные экскурсии. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо записаться в официальном сообществе ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области».

На выставке будут представлены археологические находки из раскопов объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела с колокольней», Соборной площади в Печорах, в Острове и в поселении Горожане (Новосокольнический район).

Экскурсия пройдёт по адресу г. Псков, ул. Герцена, д. 1/1, первый этаж, вход со стороны Троицкого моста, на домофоне кнопка «Приёмная».