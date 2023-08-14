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Общество

Мошенники для обмана россиян стали использовать ботов в Telegram

Мошенники для обмана россиян стали использовать ботов в Telegram, которые позволяют подменять номера различных госорганов и служб. Об этом сообщила «Российская газета».

При этом подделывается всё – от номера телефона до логотипа на аватарке. Так, по данным экспертов проекта «Мошеловка», схему обмана с использованием технологии подмены номеров в Telegram мошенники провернули со стационарным номером телефона регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области.

«Сначала мошенники подделали аккаунт в Telegram директора Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергея Самодова, затем от его имени разослали его коллегам сообщения о скором звонке «куратора из Федеральной службы безопасности Министерства культуры». После этого одному из сотрудников театра поступил звонок через данный мессенджер, в ходе которого звонивший заявил, что его подозревают «в поддержке ВСУ», – цитирует РИА Новости эксперта проекта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александру Пожарскую.

В самой механике звонков через мессенджер нет ничего нового, говорит Дмитрий Дудков, специалист компании F.A.С.С.T. по противодействию финансовому мошенничеству. По словам эксперта, злоумышленники нередко называют отображаемые данные в профиле мессенджера таким образом, чтобы ассоциироваться с той или иной структурой – банком или правоохранительными органами. Мошенники также могут поставить на картинку профиля герб ведомства, откуда, по легенде, идёт звонок, чтобы произвести больший эффект на жертву.

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