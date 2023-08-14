Неадекватный водитель учинил ДТП с пятью пострадавшими в Палкинском районе

20:38, 14 августа 2023, ПАИ

В Палкинском районе, между деревнями Самухново и Олохово, водитель автомобиля Honda не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В результате ДТП пострадали пять человек. Трое из них госпитализированы в медучреждение, двое от госпитализации отказались. Со слов очевидцев, водитель вёл себя неадекватно, срывал со своей головы медицинскую повязку. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте ДТП работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.