Мусорную площадку в Кунье оборудовали по требованию прокуратуры

21:34, 14 августа 2023, ПАИ

Прокуратурой Куньинского района установлено, что в нарушение действующего законодательства улицы Железнодорожная, Кооперативная и Речная рабочего посёлка Кунья Куньинского района Псковской области не обустроены специальной площадкой с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченной бордюром или зелёными насаждениями (кустарниками) по периметру. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района направлено в Великолукский районный суд исковое заявление об обязании администрации городского поселения Кунья оборудовать одну площадку для сбора ТКО на пересечении улиц Железнодорожной, Кооперативной и Речной р. п. Кунья Куньинского района Псковской области.

В настоящее время исковое заявление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены: в рамках исполнения решения суда администрацией городского поселения в указанном месте оборудована площадка для сбора ТКО.