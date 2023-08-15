Концерты с участием 70 молодых музыкантов пройдут в Псковской области

12:46, 15 августа 2023, ПАИ

В Псковской области открылась Международная арт-резиденция «Золотой петушок», которая объединила 70 молодых музыкантов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники проекта – это студенты музыкальных училищ и колледжей имени Н. А. Римского-Корсакова из Пскова, Санкт-Петербурга и Могилёва, а также Минского музыкального училища имени М. И. Глинки. После конкурсного отбора молодые музыканты вошли в состав нового коллектива – Международного молодёжного симфонического оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова. Художественный руководитель и дирижёр – Алексей Репников.

Первая репетиция симфонического оркестра состоялась 13 августа в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. «Каждый день музыканты будут проводить на репетициях по пять-шесть часов. Их ждут как общие встречи, так и групповые, где молодые музыканты вместе с наставниками – уже именитыми исполнителями будут оттачивать сложные разделы произведений», – рассказали в пресс-службе.

Алексей Репников отметил, что такой проект очень важен для молодых исполнителей, ведь так они смогут набраться опыта.

«99 % музыкантов – это всё-таки оркестровые музыканты, и когда ты приходишь в оркестр, от тебя уже требуется опыт. То есть ты молодой, но должен уметь играть. А где ты его возьмёшь, этот опыт? Поэтому такие вещи должны практиковаться во всех городах, во всех деревнях, чтобы ребята такого опыта набирались. Это же наше будущее. Слышно, что есть ребята очень способные и талантливые, и отношение к музыке у них правильное. Поэтому это должно быть везде, хорошо, что такое движение у нас появилось», – добавил художественный руководитель.

В период до 22 августа коллектив даст три концерта. Первый пройдёт 17 августа вблизи усадьбы Н. А. Римского-Корсакова в Плюссе. В программе – произведения М. И. Глинки, М. П. Мусоргского и Н. А. Римского Корсакова, в том числе сюиты «Золотой петушок» и «Шехеразада».

19 августа во второй день фестиваля «Музыка на воде» в Пскове молодые музыканты при участии солистов Мариинского театра представят программу «Музыка русских сказок», а 21 августа участники арт-резиденции отправятся с концертной программой в Могилёв.

Организаторы поделились, что осенью планируются выступления коллектива в Санкт-Петербурге. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.