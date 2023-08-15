Игорь Сопов станет гостем программы на «Серебряном дожде»

13:54, 15 августа 2023, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» в прямом эфире на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00.

Темы для обсуждения:

Что предстоит сделать избиркому за оставшиеся несколько недель до выборов?

Проявляют ли партии активность в подготовке наблюдателей и консультируются ли по этому поводу с избирательной комиссией региона?

В чем феномен активности псковичей в подаче заявлений на ДЭГ?

Что думает глава облизбиркома об уровне информированности жителей Псковской области о предстоящих выборах?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Оглавление» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».