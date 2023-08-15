Московские поликлиники модернизируют под новые стандарты

22:47, 15 августа 2023, ПАИ

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в городе полностью модернизируют сеть поликлиник. Об этом сообщил «Интерфакс».

Мэр Москвы отметил, что город успешно внедряет новый московский стандарт поликлиник.

«Начинали с проекта, что нам надо делать 50 (поликлиник), потом – 100 поликлиник, постройки 50–60-х годов, потом пришли к «пониманию, что и этого мало», – сдали проект на 200 поликлиник. И буквально в сентябре – октябре этого года закончим эту программу», – добавил Собянин.

«Решили ещё 140 зданий поставить под реконструкцию. Что это означает? Это означает, что вся – 100% – поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам», – добавил мэр.

«Сегодня по показателям медицины, здравоохранения Москва вполне занимает достойное место не только в России, но и в мире. И за этот период времени мы высокотехнологичную помощь нарастили почти в шесть раз», - сказал также Собянин.

По его словам, младенческая смертность в столице за последние годы уменьшилась почти в 2,5 раза.