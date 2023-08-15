Брачные договоры в России стали заключаться чаще

23:02, 15 августа 2023, ПАИ

Российские пары стали всё чаще прибегать к заключению брачного договора, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

«Год от года супруги проявляют всё больше интереса к такому нотариальному действию, как удостоверение брачного договора. В первом полугодии 2023 года пары в России заключили на 7,4 % больше договоров, чем за аналогичный период 2022 года», – сказали в ФНП.

Как пояснили в палате, брачный договор является хорошей возможностью решения имущественных конфликтов в браке, защищает имущественные интересы обоих партнёров.

«Документом устанавливается режим совместной, долевой либо раздельной собственности на всё имущество супругов либо на его отдельные части и виды», – объясняет нотариус города Москвы Алексей Теребков.

По закону, являясь нотариальным документом, брачный договор наделён повышенной доказательственной силой, поэтому оспорить его в суде не так просто, отмечает нотариус.

«Кроме того, с помощью брачного договора можно разрешить вопрос долговых обязательств супругов. Важно понимать, что брачный договор должен быть заключён до оформления кредита. В противном случае о нём необходимо будет уведомить кредиторов, которые могут обратиться в суд за признанием такого документа недействительным, если не согласны с его условиями. Также брачный договор может быть полезен в том случае, если супруги решили взять ипотеку», – пояснили нотариусы.

Брачный договор не регулирует неимущественные отношения. Он не может обязать супруга не злоупотреблять алкоголем, ограничить его профессиональную деятельность, круг общения, увлечения или внешний вид. Также брачный договор не может касаться взаимоотношений супругов с детьми или иными членами семьи.

Заключить брачный договор можно как в браке, так и до его официальной регистрации в ЗАГСе. При этом документ вступает в силу только в тот момент, когда пара узаконит свои отношения. Также, отметили в ФНП, брачный договор можно заключить и дистанционно с участием двух нотариусов.