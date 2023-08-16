Владимир Папорт станет гостем программы на «Серебряном дожде»

09:55, 16 августа 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в сегодня, 16 августа, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

Много ли штрафов в этом году уже выписали в Пскове самокатчикам и сколько зафиксировано ДТП с их участием? Как собеседник ведущих «Серебряного дождя» относится к идее ввести госномера для самокатов и права для управления ими? Оправдали ли себя созданные в Пскове турбоперекрёстки и появятся ли в городе новые развязки такого рода? Где в Пскове планируется создать новые или ликвидировать уже существующие пешеходные переходы?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».