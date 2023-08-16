Дети пострадали в 19 ДТП в Пскове

20:49, 16 августа 2023, ПАИ

С начала года в Пскове зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гость эфира уточнил, что эта статистика объединяет случаи, где дети выступали не только как пешеходы и водители велосипедов, но и как пассажиры транспортных средств.

В связи с этим в преддверии 1 сентября Владимир Папорт обратил внимание на предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма. «Дети после каникул вернулись в Псков, начинают перемещаться как пешеходы и водители велосипедов. Обращаюсь к родителям с просьбой провести инструктажи своим детям, рассказать им, как они должны перемещаться по Пскову, чтобы их путь до кружков, секций, образовательных учреждений был безопасным», – сказал Владимир Папорт.

Он также отметил, что в начале учебного года ГИБДД организует в Пскове рейды для проверки соблюдения правил перевозки детей. За перевозку детей без удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трёх тысяч рублей, напомнил Владимир Папорт.