Экс-глава МИД Австрии рассказала, что для неё рязанская деревня лучше Мальдив
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС рассказала на русском языке, что для неё рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы и Сейшелы.
Уже несколько недель экс-министр живёт в Рязанской области, она приехала туда после Петербургского международного экономического форума.
«Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», – сказала она, отвечая на вопрос о её жизни в деревне.
Кнайсль уточнила, что не проживает в Петрушово постоянно. «Я не живу в Петрушово. Просто я арендовала там маленький домик, деревенский домик. Сейчас весь мир знает, где мой дом», – добавила экс-глава МИД Австрии.
Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год.
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