Пскович занял третье место на соревнованиях по спортивному ориентированию в Смоленской области

17:09, 16 августа 2023, ПАИ

Пскович Геннадий Попов занял третье место на традиционных соревнованиях по спортивному ориентированию «Приз Пржевальского», которые прошли около посёлка Пржевальского в Смоленской области с 11 по 13 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

Геннадий Попов участвовал в зачёте до 55 лет. Ему противостояло около 15 участников из Владимирской, Ленинградской, Брянской и Смоленской областей. «Мне понравились соревнования. Правда, с погодой немного не повезло. В Смоленске были дожди почти три дня. Но в остальном везде всё прошло на позитиве в тёплой дружеской обстановке», – отметил пскович.

За третье место спортсмену вручили медаль, грамоту и торт под названием «Сапшо». Геннадий Попов рассказал, что этот торт местного исполнения и назван так в честь озера, которое расположено в посёлке Пржевальского.

«Соперники сильные. Я думаю, не удалось бы рассчитывать на место повыше, так как подготовительный период был нарушен, были травмы. Я подходил к соревнованиям не в той форме, в какой хотелось бы», – пояснил пскович.

Также спортсмен отметил, что занимается спортивным ориентированием 25 лет. «Мне нравится заниматься этим видом спорта, потому что лес всегда разный, даже одно и то же место в лесу всегда разное в зависимости от времени суток. Плюс движение и свежий воздух», – подытожил он.