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Общество

Более 1 млн заявок на догазификацию принято от жителей регионов РФ

Количество принятых от жителей регионов РФ заявок на догазификацию превысило один миллион. Свыше 930 тысяч из них переведены в договоры, почти 660 тысяч исполнены. При этом техническая возможность подключения к газовым сетям создана для жителей уже более 941 тысячи домовладений, сообщили ПАИ в пресс-службе ООО «Газпром газификация».

Фото: ПАИ

Лидерами рейтинга субъектов РФ по догазификации в настоящее время являются Чеченская и Чувашская республики, Оренбургская, Пензенская, Липецкая и Владимирская области, Пермский край, республики Мордовия, Марий Эл и Северная Осетия-Алания.

«Наш целевой ориентир на конец текущего года остаётся неизменным – один миллион исполненных договоров на догазификацию. Видим активность людей в части подачи заявок, и я вновь хочу подчеркнуть: если заявка принята, то она будет оформлена в договор, по которому возникнут обязательства. Мы их, безусловно, выполним. Будущий абонент обязательно получит доступ к сетевому газу – экологически чистому и экономически выгодному ресурсу. Важно, что догазификация теперь является бессрочной, а значит количество и заявок, и договоров, и новых потребителей газа будет только расти», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ) Сергей Густов.

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