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Культура

Алексей Репников станет гостем программы «Минкульт»

Художественный руководитель и главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 августа, в 14:00.

Темы для обсуждения:

  • «С полувзгляда»: как дирижёр выстраивает работу с оркестром? 
  • «Музыка на воде»: что услышат псковичи и гости города на четвёртом фестивале классической музыки?
  • Дебют: каким он был – первый выход к оркестру? И как, спустя годы, проходят секунды до выхода на сцену?
  • Обязательно для развития: почему нужно заниматься музыкой и в каком возрасте?
  • Постоянно в развитии: по какому принципу подбирается репертуар для оркестра?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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