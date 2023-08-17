Алексей Репников станет гостем программы «Минкульт»
Художественный руководитель и главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 августа, в 14:00.
Темы для обсуждения:
- «С полувзгляда»: как дирижёр выстраивает работу с оркестром?
- «Музыка на воде»: что услышат псковичи и гости города на четвёртом фестивале классической музыки?
- Дебют: каким он был – первый выход к оркестру? И как, спустя годы, проходят секунды до выхода на сцену?
- Обязательно для развития: почему нужно заниматься музыкой и в каком возрасте?
- Постоянно в развитии: по какому принципу подбирается репертуар для оркестра?
Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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