Алексей Репников станет гостем программы «Минкульт»

12:39, 17 августа 2023, ПАИ

Художественный руководитель и главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 августа, в 14:00.

Темы для обсуждения:

«С полувзгляда»: как дирижёр выстраивает работу с оркестром?

«Музыка на воде»: что услышат псковичи и гости города на четвёртом фестивале классической музыки?

Дебют: каким он был – первый выход к оркестру? И как, спустя годы, проходят секунды до выхода на сцену?

Обязательно для развития: почему нужно заниматься музыкой и в каком возрасте?

Постоянно в развитии: по какому принципу подбирается репертуар для оркестра?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».