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Экономика

До 22 августа Сбер будет оформлять ипотеку по прежним ставкам

До 22 августа Сбер будет оформлять ипотеку по прежним ставкам. С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 п. п. Это связано с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 п. п.

Ставки по программам льготного ипотечного кредитования меняться не будут. При этом условия в Сбербанке по ним одни из лучших на рынке.

По потребительским кредитам минимальная ставка не изменится. Она составляет 4% годовых на первый месяц, со второго месяца минимальная процентная ставка с 18 августа составит 14,5% годовых. Вырос размер кешбэка, который клиенты могут вернуть бонусами СберСпасибо. Теперь он составляет 2,5% от ставки по кредиту.

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