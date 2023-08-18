Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О сезоне простуд и прививках поговорят на «Серебряном дожде»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станут главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая и главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех.

Фото ПАИ

Темы для обсуждения:

– Осень, она не спросит. Готовимся к сезону простуд и прививочной кампании.

– Советы, а не агитация. Почему диспансеризацию удобно проходить в августе?

– Пневмококк, стафилоккок и менингококк. От каких болезней спасают прививки?

– Грипп-2023. Какой штамм ожидается?

– С какого возраста можно прививать от гриппа детей?

– В какой период лучше вакцинироваться и сколько времени нужно для выработки антител против гриппа?

– Как будет организована работа с учреждениями образования по вакцинации детей?

– Что препятствует массовой вакцинации детей? Советы родителям-антиваксерам.

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 августа 2023

ФАПы в Псковской области обеспечат бесплатным Wi-Fi

18 августа 2023

Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 19 августа

18 августа 2023

Более трёх миллионов почтовых марок приобрели псковичи с начала года

18 августа 2023

Три мультимедийных экрана установят в Печорах для трансляции крестного хода

18 августа 2023

Ход подготовки к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря проверил Игорь Шатурный

18 августа 2023

36-летний мужчина с рюкзаком пропал в Пскове

18 августа 2023

Ушёл из жизни экс-заместитель главы администрации Пыталовского района

18 августа 2023

О сезоне простуд и прививках поговорят на «Серебряном дожде»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...