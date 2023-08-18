О сезоне простуд и прививках поговорят на «Серебряном дожде»

11:53, 18 августа 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станут главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая и главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех.

Темы для обсуждения:

– Осень, она не спросит. Готовимся к сезону простуд и прививочной кампании.

– Советы, а не агитация. Почему диспансеризацию удобно проходить в августе?

– Пневмококк, стафилоккок и менингококк. От каких болезней спасают прививки?

– Грипп-2023. Какой штамм ожидается?

– С какого возраста можно прививать от гриппа детей?

– В какой период лучше вакцинироваться и сколько времени нужно для выработки антител против гриппа?

– Как будет организована работа с учреждениями образования по вакцинации детей?

– Что препятствует массовой вакцинации детей? Советы родителям-антиваксерам.

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».