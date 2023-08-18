О сезоне простуд и прививках поговорят на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станут главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая и главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех.
Темы для обсуждения:
– Осень, она не спросит. Готовимся к сезону простуд и прививочной кампании.
– Советы, а не агитация. Почему диспансеризацию удобно проходить в августе?
– Пневмококк, стафилоккок и менингококк. От каких болезней спасают прививки?
– Грипп-2023. Какой штамм ожидается?
– С какого возраста можно прививать от гриппа детей?
– В какой период лучше вакцинироваться и сколько времени нужно для выработки антител против гриппа?
– Как будет организована работа с учреждениями образования по вакцинации детей?
– Что препятствует массовой вакцинации детей? Советы родителям-антиваксерам.
Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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