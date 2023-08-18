Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году

16:17, 18 августа 2023, ПАИ

Постановление о переносе выходных дней в 2024 году подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся десять дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Кроме того, переносятся нерабочие дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.