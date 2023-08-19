Скончался народный артист России Игорь Ясулович

18:55, 19 августа 2023, ПАИ

Народный артист России Игорь Ясулович скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд (ныне Залесье) в Самарской области. В 1962 году окончил актёрский факультет ВГИКа, а в 1974 – режиссёрский. С 1962 по 1964 годы служил в Экспериментальном театре-студии пантомимы («Эктемим»). С 1964 по 1993 годы – в Московском театре-студии киноактёра. С 1993 года являлся актёром Московского театра юного зрителя. Руководил курсом на факультете музыкального театра в ГИТИСе. В 2001 году получил звание народного артиста России.

Наиболее известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука» (1968), «12 стульев» (1971), «Легенда о Тиле» (1976), «31 июня» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1980), «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983), «Гостя из будущего» (1984), «Гардемарины, вперёд!» (1987) и другим.