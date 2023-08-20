В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»

16:35, 20 августа 2023, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В программе:

феномен граблей псковского «Яблока»,

обком КПРФ: в тени памятника,

собственные технологические наработки – на выборах в Псковской области,

каким будет избирательный участок – посмотрим,

есть такая традиция – интервью в движении с главой Пскова Борисом Елкиным.

Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.