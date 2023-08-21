В первую очередь псковичи прислушиваются к мнению родителей, супругов и начальства ‑ опрос
Наибольшим авторитетом в жизни псковичей обладают родители. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.
Наибольшим авторитетом у 18% псковичей пользуются родители. Сам себе авторитет — каждый десятый (10%). Еще 10% назвали главными авторитетными личностями свои вторые половины. 7% голосов набрали друзья и подруги, 4% — семья, 2% — дети.
Каждый двадцатый с огромным уважением относится к своему руководству, для 1% авторитетом в жизни является коллега. Причем чаще всего мнение сослуживцев и начальства сверхзначимо для инженеров, педагогов и докторов.
2 из 100 горожан не могут устоять перед харизмой своих котиков: «Да что там авторитет, он просто мой господин!»
В окружении горожан авторитетом также пользуются сестры и братья, бабушки и дедушки, педагоги, доктора, крестные, психотерапевты, священники и проч.
Женщины чаще мужчин называли своих супругов теми, кто имеет наибольший авторитет в их жизни. У мужчин же чаще в авторитете друзья.
21% псковичей не видит непререкаемых авторитетов в своем окружении.
Почти треть псковских работодателей думают о карьерном росте своих подчинённых – опрос
Строительство умной площадки в деревне Соловьи Псковского района планируют завершить до 15 сентября
Посвящённая 550-летию обители пресс-конференция проходит в Псково-Печерском монастыре