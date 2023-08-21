В первую очередь псковичи прислушиваются к мнению родителей, супругов и начальства ‑ опрос

09:22, 21 августа 2023, ПАИ

Наибольшим авторитетом в жизни псковичей обладают родители. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

Наибольшим авторитетом у 18% псковичей пользуются родители. Сам себе авторитет — каждый десятый (10%). Еще 10% назвали главными авторитетными личностями свои вторые половины. 7% голосов набрали друзья и подруги, 4% — семья, 2% — дети.

Каждый двадцатый с огромным уважением относится к своему руководству, для 1% авторитетом в жизни является коллега. Причем чаще всего мнение сослуживцев и начальства сверхзначимо для инженеров, педагогов и докторов.

2 из 100 горожан не могут устоять перед харизмой своих котиков: «Да что там авторитет, он просто мой господин!»

В окружении горожан авторитетом также пользуются сестры и братья, бабушки и дедушки, педагоги, доктора, крестные, психотерапевты, священники и проч.

Женщины чаще мужчин называли своих супругов теми, кто имеет наибольший авторитет в их жизни. У мужчин же чаще в авторитете друзья.

21% псковичей не видит непререкаемых авторитетов в своем окружении.