Великолукский «Экспресс» занял второе место в турнире по футболу в Белоруссии

10:13, 21 августа 2023, ПАИ

Великолукская СШОР «Экспресс» (спортсмены 2012 года рождения) заняла второе место в турнире «Наше будущее», который проходил в Орше в Белоруссии с 16 по 19 августа. Об этом сообщается в группе «ФК Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

На групповом этапе юные великолукские футболисты выиграли две игры из трёх и заняли первое место. В четвертьфинале против калининградской «Балтики» единственным голом отметился Михаил Рыхлицкий, что принесло победу СШОР «Экспресс» со счётом 1:0 и путёвку в полуфинал, который прошёл против «Метеора» из Балашихи. Основное время матча закончилось вничью, поэтому победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Великолукский вратарь Лев Семёнов отбил два удара и вывел свою команду в финал турнира. Решающую игру СШОР «Экспресс» проиграл со счётом 0:3 команде «Минск». По результатам соревнований индивидуальную награду получил Лев Семёнов как лучший вратарь турнира.

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