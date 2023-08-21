Спортсмены из Псковской области взяли золото в открытом турнире по боксу в Боровске
Спортсмены из Пскова и Локни взяли золото в открытом турнире по боксу в честь князя Владимира Храброго и Дня города Боровска. Соревнования прошли с 18 по 20 августа в Боровске в Калужской области. Об этом сообщается в группе «Псковская областная федерация бокса» в соцсети «ВКонтакте».
Боксёрам из Псковской области противостояли спортсмены из Калужской, Тверской и Московской областей, а также Москвы.
Первое место от Ппсковского региона заняли Кирилл Абдуллаев и Александр Белавин.
Также отметим, что бронзовую награду на соревнованиях получил спортсмен из Псковской области Амар Кулаев.
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