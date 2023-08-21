Спортсмены из Псковской области взяли золото в открытом турнире по боксу в Боровске

11:12, 21 августа 2023, ПАИ

Спортсмены из Пскова и Локни взяли золото в открытом турнире по боксу в честь князя Владимира Храброго и Дня города Боровска. Соревнования прошли с 18 по 20 августа в Боровске в Калужской области. Об этом сообщается в группе «Псковская областная федерация бокса» в соцсети «ВКонтакте».

Боксёрам из Псковской области противостояли спортсмены из Калужской, Тверской и Московской областей, а также Москвы.

Первое место от Ппсковского региона заняли Кирилл Абдуллаев и Александр Белавин.

Также отметим, что бронзовую награду на соревнованиях получил спортсмен из Псковской области Амар Кулаев.

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