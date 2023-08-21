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Культура

В Плюсском районе состоялась закладка храма Ксении Петербургской

Закладка храма в честь Святой блаженной Ксении Петербургской состоялась в деревне Должицы Плюсского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Иванова

Процессию совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон. «Мудрые слова поздравления и наставления, сказанные владыкой отцам, попечителям, строителям, прихожанам, и, конечно, общая фотография оставят в наших сердцах и душах добрую память об этом дне», – отметила Наталья Иванова.

«Поистине исторический день для Плюсского района», – подчеркнула глава муниципалитета.

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